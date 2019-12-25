Их создадут в четырех регионах ЗВО.

В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на представителей Западного военного округа. Они рассказали, что созданием военных группировок против распространения инфекции по стране занимается Минобороны РФ.

По данным ЗВО, 25 марта войска ЦВО и ЗВО провели проверку готовности к эпидемии коронавируса. В учениях задействовали войска радиационной, химической и биологической защиты. В мероприятиях также участвовали ракетные войска стратегического назначения и воздушно-космические войска. Известно, что профильные группировки будут созданы в четырех регионах ЗВО.

Специальные военные учения Минобороны по борьбе с распространением инфекции также прошли в России 18 и 19 марта. Военные отработали действия по эвакуации гражданского населения, специальной обработке воздушных судов и грузов.

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