В России появится сверхзвуковой пассажирский самолет

Испытания прототипа запланированы на 2024 год.

Российские конструкторы на протяжении двух лет работают над проектом сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом в интервью еженедельному журналу "Профиль" сообщил руководитель НЦМУ, генеральный директор ФГУП "ЦАГИ" Кирилл Сыпало.

По его словам, первоначально планируется работа по созданию бизнес-джетов, так как их производство является более дорогим. Такие воздушные суда смогут принять на борт 19 пассажиров. После этого на готовой базе будут разрабатываться модели эконом-класса.

Демонстратор, надеюсь, появится в 2024-2025 годах. После двух лет испытаний появится задел для создания бизнес-джета. В 2030-м начнется его производство, а к 2035-2040 году Россия может получить сверхзвуковой пассажирский самолет нового поколения. Кирилл Сыпало, гендиректор ФГУП "ЦАГИ"

Он отметил, что демонстратор будет создан на базе МиГ-29. Предположительно в качестве топлива будет применяться биотопливо, однако Сыпало не отрицает переход на водород в будущем.

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