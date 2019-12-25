Летевший из Краснодара в Петербург самолет подал сигнал тревоги в полете

Сигнал тревоги был подан в небе над Тверской областью.

Днем в пятницу, 24 декабря, стало известно, что пассажирский самолет Airbus A319 подал сигнал, сообщили в ТАСС.

Самолет летел из Краснодара в Петербург и подал сигнал в небе над Тверской областью. Самолет не менял курс и высоту. До пункта назначения ему оставалось лететь чуть больше получаса.

Сигнал тревоги за сегодня подавал еще один самолет, летевший из Саратова в Москву. Спустя полчаса после взлета он подал сигнал тревоги и снизился, а сейчас самолет готовится к посадке в Домодедово.

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Фото: Piter.tv