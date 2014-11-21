Чемпионка Европы по плаванию рассказала, что ее уволили после скандала в петербургском аэропорту

Как написала спортсменка в своем Instagram, они с тренером отстаивают права "свободно дышать".

В четверг, 23 декабря, чемпионка Европы по плаванию Виталина Симонова сообщила, что ее уволили с работы после скандала в Пулково. В аэропорту произошел инцидент с ее тренером Александром Ильиным, мужчина отказался надевать маску и был задержан.

Как написала спортсменка в своем Instagram, они с тренером отстаивают права "свободно дышать", что оказалось очень дорого, а "меня даже уволили с работы".

Инцидент произошел 22 ноября, тренера задержали в Пулково, когда они собирались улететь из Петербурга после чемпионата России по плаванию. Тренер во время регистрации на рейс отказался надеть маску, после этого сотрудники аэропорта вызвали правоохранителей. Полицейские скрутили тренера и под крики спортсменки отвезли в отделение.

После этого в отношении Симоновой возбудили уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти", это удалось сделать только с пятой попытки.

Ранее в Петербурге мужчина отсудил более 200 тыс. рублей за ущерб от прорыва трубы. По мнению ответчиков, требования истца завышены, но и от проведения досудебной экспертизы они отказались.

Фото: Instagram / vita_simonova