Его разработкой занимается немецкая компания.

В России появится новый вид супермаркетов от немецкого ритейлера Globus. Сейчас компания занимается созданием торговых пространств с площадью в 10-12 тысяч кв.м. С конца 2019 года сеть начала разработку формата, приближенного к привычным магазинам. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на собственные источники.

Торговые точки сети будут иметь площадь в тысячу квадратных метров. Они не появятся на территории России ни в 2020, ни в 2021 году. Globus займется поиском площадок уже с середины марта этого года. Немцы планируют запустить в России минимум три супермаркета в ценовом сегменте выше среднего.

Напомним, что сеть функционирует в России с 2006 года. Сейчас в стране находятся 16 магазинов.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

