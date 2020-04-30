В России появится новый кроссовер Kia XCeed

Его привезут на продажу в июне 2020 года.

Пресс-служба корейской компании Kia сообщила о новом кроссовере Kia XCeed, который появится этим летом в России.

По сравнению с автомобилями серии Ceed, кроссовер будет сильно отличаться по внешним и внутренним характеристикам. Kia XCeed выйдет с турбомоторами 1.4 T-GDI и 1.6 T-GDI. Мощность первого турбомотора составит 140 лошадиных сил, мощность второго - 200 лошадиных сил. Внешний вид автомобиля представлен оригинальным кузовом с увеличенными свесами и без дополнительных окон в задних стойках крыш.

Кроссовер Kia XCeed появится в продаже в июне 2020 года. Однако на данный момент пресс-служба компании не сообщила о том, сколько будет стоить новый автомобиль.

Ранее стало известно, что продажи легковых автомобилей в России упадут на 30 процентов.

Видео: YouTube / Kia Motors UK