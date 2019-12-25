  1. Главная
В России появится новая проверка возраста по биометрии при покупке энергетиков
Сегодня, 7:39
ВЛасти хотят проверить, готова ли страна к онлайн-продажам по биометрии.

В России до конца текущего года стартует пилотный проект по подтверждению возраста покупателей при онлайн-заказе и доставке энергетических напитков с помощью биометрии. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал руководитель Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. По словам специалиста, власти ожидают от реализации проекта подтверждения своей гипотезы о созревании рынка для онлайн-продаж с биометрией.

Если же говорить про онлайн-ритейл, мы рассчитываем запустить пилот до конца этого года — будем подтверждать возраст при покупке и доставке тонизирующих напитков.

Владислав Поволоцкий, эксперт

Уточняется, что подобная система даст возможность людям покупать товары с возрастными ограничениями без предъявления паспорта гражданина или водительских прав. Сейчас специалисты ЦБТ прорабатывают различные сценарии проверки возраста клиента  как при оформлении заказа, так и при его вручении курьером.

В петербургском метро завершили первые масштабные тесты системы биометрии.

Фото: Piter.tv

