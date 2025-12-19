В России появился ГОСТ на чак-чак

Изготовители получили четкие требования по приготовлению блюда.

В России начал действовать первый государственный стандарт (ГОСТ) на изготовление чак-чака. Соответствующий документ был утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 августа 2025 года. В тексте документации говорится о том, что речь идет о восточном мучном изделии, которое изготавливается из кусочков теста в виде палочек, обжаренных в кипящем растительном масле (жире). также они должны склеиваться медом или медово-сахарным сиропом. Установлено, что блюдо может быть неглазированным, глазированным (полностью или частично покрытым шоколадом или глазурью), а также декорированным сухофруктами, орехами, драже, или посыпкой.

Известно, что внешний вид чак-чака должен быть в виде конуса, пирамиды или полусферы, состоящих из отдельных обжаренных в масле палочек из теста, размером не более одного сантиметра в диаметре, не более пяти сантиметров в длину. Эта смесь должна быть равномерно залита медом или медово-сахарным сиропом. Данное кондитерское изделие должно обладать характерно выраженным ароматом и при вкусом меда. Дополнительно в тексте документа указаны требования по рецептуре, составу, качеству и безопасности блюда. Также для производителей государство указало физико-химические показатели, правила маркировки и упаковки товара, транспортировки и хранения продукции.

