В России появилась новая звезда класса К

В салонах официальных дилеров начались продажи автомобилей нового бренда KNEWSTAR (Ньюстар).

Как заявили производители, новый бренд создан, чтобы максимально адаптировать современные китайские автомобили к условиям российского рынка и удовлетворить потребности российских потребителей в качественных продуктах и услугах.

Название KNEWSTAR составлено из трех частей – K, New и Star, что означает "Новая звезда класса К". Тем, кто увлекается астрономией, известно о существовании таких небесных тел. Они отличаются стабильностью и считаются наиболее перспективной целью для поиска внеземной жизни.

Новая марка KNEWSTAR – это суббренд известной компании Geely. Первая модель KNEWSTAR 001 представляет собой слегка перелицованный популярный купе-кроссовер Geely Tugella. В ближайшее время у нас появятся еще несколько моделей нового бренда, – сообщил управляющий автомобильным холдингом РРТ Игорь Фролов.

KNEWSTAR 001 базируется на платформе CMA, разработанной совместными усилиями инженеров Geely и Volvo.



Автомобиль будет доступен в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Под капотом установлен 2-литровый бензиновый турбированный двигатель, который развивает 200 или 238 л.с. Максимальный крутящий момент – 350 Ньютон-метров. Разгон до 100 км/ч занимает от 7,4 до 6,9 секунд. Максимальная скорость – 210 км/ч. Коробка переключения передач – 8-ступенчатый традиционный "автомат" с гидротрансформатором. Привод полный – интеллектуальная система автоматически распределяет крутящий момент между передней и задней осями в пропорции до 50:50 (в зависимости от состояния дорожного покрытия).



Выпуск новой модели налажен на заводе Heilongjiang Yufun Automobile в Харбине недалеко от границы с Россией. В прошлом году предприятие подверглось масштабной модернизации и теперь может выпускать до 120 тысяч машин в год по полному циклу (со штамповкой, сваркой и окраской кузовов).



Предполагается, что KNEWSTAR 001 будет пользоваться не меньшей популярностью, чем Geely Tugella. Тем более, что, судя по слогану – "Предвосхищая будущее" – компания планирует внести какие-то изменения в автомобильную отрасль России.





Автомобильный холдинг РРТ – один из крупнейших российских автомобильных холдингов. Основан в 1992 году. Входит в состав инвестиционной компании "Икс 2" под управлением Олега Барабанова.

Фото: предоставлено ООО "РРТ"