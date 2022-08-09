В России потребление алкоголя за пять лет снизилось на 11%

На душу населения приходится 8,06 литра (в литрах этанола).

Потребление алкогольной продукции гражданами страны в среднем по России за последние пять лет снизилось на 11 процентов. Соответствующими статистическими данными поделились журналисты новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на собственные подсчеты, сделанные на основе материалов, предоставленных российским министерством по здравоохранению. Известно, что данный показатель в 2020 году составлял в литрах этанола 9,06 литра на душу населения.

Эксперты рассчитывают, что к 2030 году потребление алкогольной продукции в нашей стране снизится до 7,8 литра на человека. Такая ситуация позитивно должна сказаться на медико-демографических показателях, а также повысит качество и продолжительность жизни граждан. Такие целевые показатели приводятся в национальной Стратегии развития сферы здравоохранения, утвержденной ранее главой государства Владимиром Путиным.

