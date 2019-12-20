В России хотят понизить нештрафуемый порог превышения скорости

По словам Акимова итоговое решение останется за правительством.

Нештрафуемое превышение скорости снизят до 10 км/ч, сообщил вице-премьер Максим Акимов. К такому решению пришли в ходе заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности движения.

По словам Акимова итоговое решение останется за правительством. Акимов заявил, что технически камеры смогут с небольшой погрешностью наказывать нарушителей на дорогах. Такие изменения могут внести в течение 2020 года.

Ранее Дмитрий Медведев выразил сомнение по поводу данной инициатив. По словам главы кабмина, такое превышение зачастую на машине не ощущается и не ловится.