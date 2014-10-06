В России пока не планируют ужесточать правила перевозки пауэрбанков в самолетах

Владимир Потешкин рассказал о том, что над вопросом работают в Минтрансе России.

В России власти пока что не планируют ужесточать правила перевозки пауэрбанков в самолетах, однако этот вопрос сейчас находится в работе. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал заместитель министра по транспорту Владимир Потешкин. Представитель профильного ведомства из федерального правительства уточнил, что править регуляторику возможно только по обращению, поэтому тема ужесточения условий провоза касается также Росавиации. Эксперты учитывают требования ИКАО, нормы и меры, которые принимались, а также рекомендации, данные Минтрансом.

А вот ужесточать эту историю - пока нет... Этот вопрос в работе. Мы считаем, что в сезон повышенный, отпусков и прочее, мы работаем с этим вопросом. Но сегодня на повестке такие ужесточения не стоят. Владимир Потешкин, чиновнк из Минтранса РФ

В самолете из Петербурга в Якутск вспыхнул пауэрбанк.

Фото: pxhere.com