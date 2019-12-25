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В самолете из Петербурга в Якутск вспыхнул пауэрбанк
Сегодня, 8:46
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В самолете из Петербурга в Якутск вспыхнул пауэрбанк

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Пострадала 21-летняя девушка, она тушила устройство ногами.

В самолете авиакомпании "Якутия" сообщением "Петербург — Якутск" произошло задымление. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. 

Причиной послужило короткое замыкание пауэрбанка, который находился у одного из пассажиров в ручной клади. Источник задымления обнаружили своевременно, судно продолжило полет в штатном режиме.  

Известно, что пострадала 21-летняя девушка, она тушила устройство ногами. У пассажирки зафиксировали ожоги ступни. Потерпевшую доставили в ожоговый центр республиканской больницы, больше никто за помощью не обращался. 

Ранее мы сообщили о том, что пьяная петербурженка открыла аварийный выход в самолете перед вылетом в Петербург. Женщину сопроводили в дежурную часть линейного отдела.

Фото: Piter.TV 

Теги: самолет, якутск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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