В России подешевели автозапчасти на 10% с начала года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные участников рынка.

По данным издания, в первой половине 2025-го стоимость автозапчастей стабилизировалась после резкого увеличения цен в предыдущие несколько лет. Отмечается, что стоимость комплектующих для машин бренда Volvo снизилась почти на три тысячи рублей. Также снижение цен объясняют увеличением ассортимента и укреплением курса рубля к доллару. Кроме того, большинство категорий комплектующих по-прежнему завозятся в Россию из-за рубежа.

Фото: Piter.tv