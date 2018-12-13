Шесть видов животных находятся под угрозой исчезновения в России

Среди них сайгак, переднеазиатский леопард и кулик-лопатень.

В настоящий момент шесть видов животных, проживающих на территории России, находятся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

По словам экспертов, угроза исчезновения нависла над такими животными как сайгак, переднеазиатский леопард, кречет, кулик-лопатень, сахалинский осетр и калуга (пресноводная рыба семейства осетровых).

При этом популяцию некоторых других видов, которые находились на грани вымирания в XX веке, удалось восстановить благодаря усилиям специалистов. В их числе амурские тигры, численность которых с 1940-х гг. возросла с 50 до 580 особей. Также увеличилась популяция дальневосточных леопардов с 30-40 особей до 110.

Ранее мы писали, что ученые выяснили причину массового пермского вымирания.

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