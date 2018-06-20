Ученые выяснили причину массового пермского вымирания

Одна из крупнейших катастроф на Земле произошла из-за извержения вулканов.

Ученые из Университета Цинциннати (США) и Китайского университета геонаук выяснили причину массового пермского вымирания. Оказалось, что одна из крупнейших катастроф на Земле произошла из-за извержения вулканов. Об этом пишет журнал Nature Communications.

Специалисты смогли выяснить, что центр извержения вулканов находился на территории современной Сибири, в так называемых Сибирских траппах. Извержения длились сотни тысяч лет, причем выброс раскаленной магмы и пепла происходил не только из вулканов, но и земных трещин.

В результате в атмосферу Земли попало около трех миллионов кубических километров пепла. Это привело к повышению средней температуры на планете примерно на десять градусов. В итоге были нарушены экологические цепочки, и повысилась средняя кислотность морей. Это привело к вымиранию более 96 % обитателей морского мира, 73 % наземных позвоночных и 83 % видов насекомых Обеднение биологического разнообразия длилось порядка 60 тысяч лет.

Напомним, массовое пермское вымирание — одно из пяти массовых вымираний на планете. После него была проведена граница между пермским и триасовым геологическими периодами, она же разделяет палеозойскую и мезозойскую эры. Возраст этой границы по современной геохронологической шкале — 251,902±0,024 млн лет.

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