В России планируют до конца года ввести свыше 1 тыс. км новых дорог и обновить 3,5 тыс.

Михаил Мишустин рассказал о работе по обновлению трасс.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин рассказал о планах властей ввести до конца года более одной тысячи квадратных метров новых дорог. Дополнительно еще 3,5 тысяч километров уже действующих трасс будут обновлены. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках выступления на стратегической сессии "Стратегия развития инфраструктуры".

При этом доля качественных региональных шоссе достигнет 52%, превысив плановые значения, благодаря ремонту почти 26 тыс. км небольших автотрасс. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник добавил, что развитие дорожной инфраструктуры в стране идет ускоренными темпами, так как это направление остается важной для экономического роста, развития регионов, увеличения параметров предпринимательской активности, формирования новых логистических маршрутов, туризма. В кабинете министров заметили, что недавно при участии главы государства открылся участок трассы М12 "Восток" от Москвы до Арзамаса. К декабрю этот объект дойдет до Казани, а далее - до Екатеринбурга с продлением до Тюмени. При реализации планов власти учитывают участие бизнес-индустрии в проектах.

Мишустин обозначил приоритетные направления сотрудничества России и Узбекистана.

Фото и видео: Правительство России