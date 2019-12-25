К концу лета нынешнего года спрос на молочную продукцию сократился на 2,8%.

В России падает спрос на молочную продукцию. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитической компании "Нильсен".

К концу лета нынешнего года спрос на молочную продукцию в стране сократился на 2,8%. По мнению экспертов, снижение объясняется заметным ростом цен на продукцию из-за инфляции и давления издержек. Сильнее всего опустился спрос на масло и маргарин. Показатель упал на 11,2% год к году. Кроме того, ультрапастеризованное молоко снизилось на 11,1%.

По последним данным Росстата, за первые семь месяцев 2025 года сливочное масло подорожало на 34%. Также отмечается рост цен на сметану и молоко (+22%). Сыр подорожал на 19%.

Фото: Piter.tv