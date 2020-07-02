  1. Главная
Стоимость рекламы на федеральном ТВ вырастет примерно на треть
Сегодня, 8:24
Стоимость рекламы на федеральном ТВ вырастет примерно на треть

Выше всего будут цены на каналах спортивного и развлекательного направлений.

В России стоимость рекламы на федеральном ТВ вырастет примерно на треть. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Национального рекламного альянса (НРА).

Отмечается, что в среднем стоимость размещения коммерческой информации на федеральных каналах увеличится на 28%. Ожидаемый рост цен в зависимости от площадки будет колебаться от 13 до 39%. Выше всего будут цены на каналах спортивного и развлекательного направлений. Это обусловлено стабильно высоким спросом к ним со стороны рекламодателей.

При этом у нишевых каналов стоимость рекламы увеличится всего лишь на 13-15%. Повышение цен объясняют несколькими факторами, включая увеличение затрат на создание телевизионного контента и обострение конкуренции за привлекательное эфирное время.

Фото:Pixabay.com

Теги: реклама, федеральное телевидение, цена
Категории: Лента новостей, Новости России,

