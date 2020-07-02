В России стоимость рекламы на федеральном ТВ вырастет примерно на треть. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Национального рекламного альянса (НРА).
Отмечается, что в среднем стоимость размещения коммерческой информации на федеральных каналах увеличится на 28%. Ожидаемый рост цен в зависимости от площадки будет колебаться от 13 до 39%. Выше всего будут цены на каналах спортивного и развлекательного направлений. Это обусловлено стабильно высоким спросом к ним со стороны рекламодателей.
При этом у нишевых каналов стоимость рекламы увеличится всего лишь на 13-15%. Повышение цен объясняют несколькими факторами, включая увеличение затрат на создание телевизионного контента и обострение конкуренции за привлекательное эфирное время.
Фото:Pixabay.com
