В Госдуме объяснили, что сезонность продукции влияет на стоимость.

В России ожидают снижения цен на огурцы в конце февраля или начале марта. Соответствующе заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделала заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина из "Единой России". Парламентарий уточнила, что повышение стоимости на продукт объясняется сезонностью. В зимний период времени основной объем свежих огурцов поступает в страну из тепличных хозяйств закрытого грунта. Там производство напрямую зависит от затрат на электроэнергию.

В этом году мы наблюдаем аномально низкие температуры даже в южных регионах, что привело к резкому увеличению энергопотребления и, соответственно, себестоимости продукции. Юлия Оглоблина, депутат ГД РФ

Сейчас фиксируется, что рост цен на огурцы в России составил до 300 рублей за килограмм, а в отдельных точках и выше - вызывает обеспокоенность у потребителей. В Госдуме заметили, что отечественные производители адаптируются не только к климатическим условиям, но и к запросам потребителей. Сейчас больше тепличных хозяйств отказываются от длинноплодных сортов продукции в пользу короткоплодных гибридов. Последние считаются более хрустящими, не горькими, удобными в нарезке и для консервирования. Параллельно с этими улучшаются процессы по качеству упаковки, снижающей потери при транспортировке. Однако на реализацию этих задач требуются определенные затраты.

