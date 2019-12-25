В России ожидают рост цен на импортные товары на 15–30%

Подорожание может затронуть технику компаний Apple, Samsung и Sony, а также автозапчасти для европейских марок и промышленное оборудование.

В России в ближайшие два месяца ожидают рост цен на импортные товары на 15–30%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов.

Если кризис на Ближнем Востоке не будет урегулирован, что подорожание может затронуть технику компаний Apple, Samsung и Sony, а также автозапчасти для европейских марок и промышленное оборудование. Эксперты напомнили, что через Ормузский пролив проходило 40-60% параллельного импорта. Однако теперь судовладельцы перенаправляют грузы через Оман или вокруг Африки. Такие пути увеличивают сроки доставки и стоимость перевозок.

Отмечается, что физического дефицита товаров ожидать не стоит. По словам экспертов, складских запасов по разным категориям может хватить на четыре–восемь недель. При этом розничные цены уже начали расти. Кроме того, даже при крепком рубле доставка товаров в Россию дорожает на 20–30%.

Ранее мы сообщали, что Иран сократил свой экспорт в Россию на 60%.

Фото: pxhere.com