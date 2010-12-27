В России отзовут более двух тысяч автомобилей Porsche

В них обнаружили опасность короткого замыкания.

Росстандарт отзовет 2055 транспортных средств марки Porsche Panamera. Об этом 1-го июля сообщила пресс-служба ведомства.

Это распространится на автомобили, которые были выпущены с декабря 2010 по октябрь 2017.

Такая мера связана с тем, что у машины есть вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера. Это может случиться из-за проникновения в контрольный блок влаги, что приведет к термическим инцидентам.

Однако машины у владельцев заберут не навсегда. В транспортных средствах проверят блок управления вентилятора кондиционера. При необходимости его доработают или заменят на другой. Работы проведут бесплатно.

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