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В России отзовут более двух тысяч автомобилей Porsche
Сегодня, 12:49
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nadezhda_sib

В России отзовут более двух тысяч автомобилей Porsche

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В них обнаружили опасность короткого замыкания.

Росстандарт отзовет 2055 транспортных средств марки Porsche Panamera. Об этом 1-го июля сообщила пресс-служба ведомства.

Это распространится на автомобили, которые были выпущены с декабря 2010 по октябрь 2017. 

Такая мера связана с тем, что у машины есть вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера. Это может случиться из-за проникновения в контрольный блок влаги, что приведет к термическим инцидентам.

Однако машины у владельцев заберут не навсегда. В транспортных средствах проверят блок управления вентилятора кондиционера. При необходимости его доработают или заменят на другой. Работы проведут бесплатно.

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Фото: pixabay.com

Теги: porsche, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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