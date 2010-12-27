В День Космонавтики россияне смогут пообщаться с находящимися на борту МКС Шкаплеровым и Артемьевым

Юрий Гагарин отправился в космос 57 лет назад — 12 апреля 1961 года.

Сегодня, 12 апреля россияне отмечают День Космонавтики. Наша страна первой запустила спутник Земли и отправила человека в космос. С полета Юрия Гагарина началась целая история освоения неизведанного околоземного пространства.

В этот день намечено несколько мероприятий, сообщает ТАСС.

В частности, президент РФ Владимир Путин посетит реконструированный павильон "Космос", который находится на ВДНХ. На его базе был создан центр "Космонавтика и авиация".

Кроме того, пользователи социальной сети "ВКонтакте" сегодня смогут пообщаться с находящимися на борту МКС космонавтами — Антоном Шкаплеровым и Олегом Артемьевым. Сообщается, что связь со станцией будет установлена около 14:30.

Также на сайте Минобороны с 12 апреля будут доступны уникальные архивные документы, рассказывающие о Юрии Гагарине. Например, можно увидеть личную характеристику первого космонавта, составленную в Центре подготовки.

Сегодня, в честь первого полета Юрия Гагарина первоклашки запустили воздушные шары.

Фото: pixabay.com