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В День космонавтики первоклашки запустят воздушные шары в честь первого полета Юрия Гагарина
Сегодня, 12:20
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Shdaria
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В День космонавтики первоклашки запустят воздушные шары в честь первого полета Юрия Гагарина

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Петербургские школьники отметят первый полет Юрия Гагарина.

В Санкт-Петербурге 12 апреля - день космонавтики  состоится акция, в которой примут участие самые юные школьники. Ученики петербургских школ с космическим уклоном соберутся в линейку в 9.00 утра, что бы в 9.08 запустить воздушные шары в воздух, тем самым отметить первый полет в космос Юрия Гагарина.

В акции примут участие школа в Невском районе Петербурга №690 и Кировская гимназия Ленинградской области. Стоит отметить, что мероприятие будет не только в Петербурге, но и в Астане, Белорусии и другие. 

Напомним, 12 апреля 1961 года в 9.08 утра летчик Юрий Гагарин совершил первый в истории полет в космос. Полет в космос Юрия Гагарина был совершен на корабле "Восток", вес которого составил 4730 кг. "Восток" был запущен в космос при помощи ракеты-носителя с тремя ступенями. Максимальное удаление орбиты корабля от поверхности Земли составило 327 км.








 

Теги: 12 апреля , день космонавтики , новости спб , юрий гагарин
Категории: Лента новостей Картина дня Новости СПб

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