В России отмечают День реставратора. Идея этого праздника появилась в Петербурге

В ближайшие 10 лет в Петербурге восстановят исторический облик 255 зданий со сложными фасадами.

1 июля в России отмечают День реставратора. В этот день в 1945 году были созданы архитектурно-реставрационные мастерские по делам архитектуры Ленинграда.

По программе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в городе восстановят исторический облик 255 зданий со сложными фасадами. Реставрировать будут не только лицевые, но и дворовые фасады. Недавно в Законодательном собрании приняли соответствующий закон о финансировании программы из бюджета.

Сегодня в Санкт-Петербурге продолжается восстановление таких знаковых памятников города, как Смольный, Исаакиевский, Казанский соборы, а также Аничков, Юсуповский и Гатчинский дворцы, Александро-Невская лавра. Одним из последних подарков городу стал обновлённый Банковский мост, который впервые в своей истории полностью отреставрирован.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге открыли Банковский мост с отреставрированными грифонами.

Фото: Википедия