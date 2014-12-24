В России одежда может подорожать на 20-40%

Это может произойти из-за энергокризиса в Китае.

Основатель Института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов заявил, что в 2022 году одежда в России может подорожать на 20-40% из-за энергетического кризиса в Китае. Об этом пишет "РИА Новости".

Власти Китая проводят политику перехода на чистую энергию. Однако данный шаг привел к нехватке электроэнергии в стране и приостановил производство на многих заводах, в том числе по производству тканей. Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Beinopen

Кроме того, в Китае сейчас наблюдается также кризис логистики. Предполагается, что он продлится несколько месяцев, до того, как в Китае будут восстановлены объемы производства тканей.

Ранее мы писали, что петербуржцы едят меньше мяса, чем остальные россияне. В среднем, петербуржцы съели по 74 килограмма мяса и мясопродуктов за год, что на 2 килограмма меньше, чем по стране.

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