Специалисты Avast объяснили, какую угрозу представляют устройства.

В России обнаружились тысячи камер видеонаблюдения с уязвимостью. Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта" со ссылкой на представителей компании Avast. Специалисты выявили 6,3 тысяч устройств, в которых оказались открытые IP-адреса. Такой недочет делает их доступными для хакеров. Часть камер установлена на объектах критической инфраструктуры, а также промышленных предприятиях.

К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля либо пароль к ним установлен по умолчанию. заявление Avast

Эксперты СМИ объяснили, что через IP-адреса с таких камер киберпреступники могут проникнуть в сети компаний и предприятий. Также устройства злоумышленники могут использовать для несанкционированного наблюдения. Наличие уязвимой камеры в банковском офисе грозит руководству и клиентам утечкой данных с кредитных карт, а также паспортных сведений.

Для объектов СПбГУ будет приобретено оборудование охранного видеонаблюдения.

Фото: Piter.tv