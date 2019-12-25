Для объектов СПбГУ будет приобретено оборудование охранного видеонаблюдения

На это выделяется 40,6 миллионов рублей.

Для объектов Санкт-Петербургского государственного университета будет приобретено оборудование охранного видеонаблюдения. Как следует из закупки, размещенной СпбГУ, на эти нужды выделяется 40,6 миллионов рублей.

В рамках закупки планируется купить, в частности, IP-камеры Amatek (или их эквивалент, 4500 единиц), видеотерминалы Philips (или опять-таки их эквивалент, 60 единиц), видеорегистраторы TRASSIR NeuroStation (36 единиц).

Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 15 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, СПбГУ и Харбинский политехнический университет построят совместный кампус в Китае.

Фото: Википедия