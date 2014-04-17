Стоимость букета выросла примерно на 15-25% в зависимости от региона и вида цветов.

В России назвали минимальную стоимость школьного букета к 1 сентября. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на Национальную ассоциацию цветоводов.

Средняя стоимость букета, состоящего из 5-7 роз или хризантем составит 500-900 рублей. При этом букет из 10-15 цветов обойдется в 1200-2500 рублей. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом стоимость букета выросла примерно на 15-25% в зависимости от региона и вида цветов. Рост цен объясняют в том числе удорожанием импорта из-за курсовых колебаний и логистических сложностей.

Фото: pxhere.com