Настроение молодежи в России упало сильнее, чем в других странах

Среди поколения Z в стране оно снизилось на семь баллов.

Настроение молодежи в России, миллениалов и представителей поколения Z (зумеров), в 2021 году снизилось сильнее, чем у их сверстников в мире. Так, среди миллениалов в России настроение снизилось на пять баллов, а среди поколения Z – на семь баллов. Для сравнения, в целом по миру показатель составляет три балла. Такие данные приводит компания Deloitte, пишет РБК.

Отметим, что к миллениалам относят тех, кто родился с января 1983 года по декабрь 1994 года, а к зумерам относят родившихся с января 1995 года по декабрь 2003 года.

Респондентов просили оценить по 100-бальной шкале ситуацию в экономике, экологии, а также оценить влияние бизнеса на общество и личное финансовое положение. Таким образом, оценка настроения миллениалов в России составила 27 пунктов (в среднем по миру показатель составил 34 балла). А вот у поколения Z средний уровень настроения составил 29 баллов. Для сравнения, в среднем по миру он равняется 36 баллам.

При этом пессимистичнее смотрят на обстановку женщины, чем мужчины. Так, около 39% миллениалок и 50% представительниц поколения Z отметили, что тревогу испытывают все время.

Больше всего миллениалов в России беспокоит неравенство в распределении богатств и доходов, коррупция в бизнесе и политике, здравоохранение. А вот представители поколения Z переживают из-за коррупции, безработицы и неравенстве в доходах.

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