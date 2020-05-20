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В России началось производство кроссовера Kia XCeed

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Он появится в продаже 1 июня 2020 года.

Как сообщает пресс-служба компании KIA, завод "Автотор" в Калининграде начал производство нового купе-кроссовера Kia XCeed

Дизайн автомобиля выполнен в стилистике европейских купе с характерно ниспадающей линией крыши. Также стоит отметить, что вместительность кроссовера находится на уровне самых популярных автомобилей континента.

Kia XCeed будет доступен для продажи в России с турбомоторами 1.4 T-GDI и 1.6 T-GDI. Мощность первого турбомотора составит 140 лошадиных сил, мощность второго - 200 лошадиных сил. Оба сочетаются с передним приводом и семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.

Купе-кроссовер Kia XCeed появится в продаже 1 июня 2020 года. На данный момент неизвестно, сколько будет стоить новый автомобиль.

Ранее стало известно, что в России стартовали продажи микроавтобусов "ГАЗель City".

Видео: YouTube / Kia Motors UK

Теги: kia, kia xceed, российский авторынок
Категории: Лента новостей, Общество, Автомобильные новости,

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