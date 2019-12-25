Медики изучают эффективность "Мефлохина", "Гидроксихлорохина" и "Колидавира" против коронавирусной инфекции.

В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства. Эксперты начали сравнительные тесты "Мефлохина", "Гидроксихлорохина" и "Колидавира", которые могут быть использованы в лечении коронавирусной инфекции. Известно, что исследования будут проводиться в центре имени Бурназяна. Ученые получили письменные разрешения пациентов, в которых диагностировали заражение COVID-19.

Напомним, что в России на данный момент инфекцией заразились 7497 человек в 81 регионах страны. на данный момент от коронавируса погибли 58 пациентов, еще 494 человека выздоровели.

"Р-Фарм" начала клинические исследования двух лекарств от коронавируса.



