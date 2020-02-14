Ведутся работы по сборке фюзеляжа.

В России начали сборку первого серийного Ил-114-300. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации. Сейчас ведется сборка фюзеляжа российского самолета. Отсеки изготавливают специалисты из "РСК "МиГ" на производственной площадке авиазавода "Сокол"

Напомним, что он располагается в нижегородской области. Рабочим поручили создать семь отсеков, которые после передадут для окончательной сборки. На данные цели корпорация выделила в 2019 году более 400 миллионов рублей.

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Видео: YouTube/KHMedia, UACRussia