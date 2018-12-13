В России начали испытывать "умные" взрыватели для РСЗО

В феврале глава "Техмаша" Владимир Лепин заявил, что российские ракеты залпового огня планируют оборудовать "интеллектуальными взрывателями".

Концерн "Техмаш" приступил к испытаниям интеллектуальных взрывателей для современных реактивных систем залпового огня. Об этом 20 мая сообщил замгендиректора концерна Александр Кочкин.

Он заметил, что эти РСЗО - более совершенные и эффективные. Кочкин отметил достаточно положительную динамику испытаний.

В данное время мы находимся на этапе предварительных испытаний, выявляем все проблемные вопросы Александр Кочкин, замгендиректора концерна "Техмаш".

В феврале глава "Техмаша" Владимир Лепин заявил, что российские ракеты залпового огня планируют оборудовать "интеллектуальными взрывателями".

Ранее сообщалось, что Украина приступила к учениям по захвату судов.

Видео: Минобороны РФ