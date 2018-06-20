Украина приступила к учениям по захвату судов

В марте украинские истребители и штурмовики уже летали над Азовским морем.

Военнослужащие Морского центра специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали учения по захвату судов в составе абордажных групп. Об этом говорится на странице центра в Facebook.

Учения проходят в открытом море в рамках тренировок VBSS (visit, board, search and seizure). Этот этап учений является 3-ей частью отработки действий на воде, проводимых центром.

В марте украинские истребители и штурмовики уже летали над Азовским морем. Самолеты отрабатывали учебно-боевые задачи.

Видеофрагменты: канал Минобороны.