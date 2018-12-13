В России началась разработка новой штурмовой винтовки

Но автомат Калашникова это оружие не заменит.

В России началась разработка штурмовой винтовки. Об этом сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков,

Но автомат Калашникова новая винтовка не заменит. По словам Бакова, конструкторы далеко продвинулись в своих наработках, - этому способствовало создание нового пистолета "Удав". В декабре 2018 года пистолет успешно прошел испытания. Баков добавил, что в конструкции винтовки ничего особенного не будет. Работу проведут над материалами, эргономикой и точностью стрельбы.

Ранее сообщалось, что в России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет.

Видео: Минобороны.