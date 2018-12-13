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В России началась разработка новой штурмовой винтовки

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Но автомат Калашникова это оружие не заменит.

В России началась разработка штурмовой винтовки. Об этом сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков, 

Но автомат Калашникова новая винтовка не заменит. По словам Бакова, конструкторы далеко продвинулись в своих наработках, - этому способствовало создание нового пистолета "Удав". В декабре 2018 года пистолет успешно прошел испытания. Баков добавил, что в конструкции винтовки ничего особенного не будет.  Работу проведут над материалами, эргономикой и точностью стрельбы.

Ранее сообщалось, что в России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет.

Видео: Минобороны. 

Теги: альберт баков, винтовка, штурмовая винтовка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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