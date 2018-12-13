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В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

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Еще одна задача предприятия - работа с патроном 7,62х39 мм.

В России впервые за 45 лет появится новый снайперский патрон. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на гендиректора научно-исследовательского института точного машиностроения  Альберта Бакова.

Мы делаем новый патрон.338 Lapua Magnum, чего фактически у нас в стране не было с 1974 года, так как конкретной задачи по созданию новых патронов не ставилось.

Альберт Баков, гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения.

Баков добавил, что также нужно создать оборудование для производства, пороха и капсюли. Еще одна задача предприятия - работа с патроном 7,62х39 мм.

Напомним, в январе этого года в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения сообщили о завершении испытаний нового пистолетного комплекса под патрон 9х21. Пистолет был работоспособен в температурном диапазоне от +50 до –70 градусов.

Видео: Минобороны.
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Теги: минобороны, патрон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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