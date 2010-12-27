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Повар стадиона "Санкт-Петербург" заявилась на арену с патроном
Сегодня, 12:38
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Shdaria
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Повар стадиона "Санкт-Петербург" заявилась на арену с патроном

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Сотрудница стадиона "Санкт-Петербург" хотела пронести в кармане действующий патрон на территорию арены.

В Петербурге повар, которая работает на стандионе "Санкт-Петербург" пыталась пронести в кармане патрон на территорию спортивного объекта. 

По предварительным данным, 36-летняя женщина, которая трудоустроена поваром на стадионе была задержана 1 декабря днем на футбольной аллее. Сотрудниками вневедомственной охраны в ходе досмотра был обнаружен патрон в кармане петербурженки. 

Боеприпас был доставлен на экспертизу, в результате которой установлено, что он предназначается для нарезного огнестрельного оружия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Теги: новости петербург , новости спб , патрон , происшествия спб , стадион санкт петербург
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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