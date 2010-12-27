Повар стадиона "Санкт-Петербург" заявилась на арену с патроном

Сотрудница стадиона "Санкт-Петербург" хотела пронести в кармане действующий патрон на территорию арены.

В Петербурге повар, которая работает на стандионе "Санкт-Петербург" пыталась пронести в кармане патрон на территорию спортивного объекта.

По предварительным данным, 36-летняя женщина, которая трудоустроена поваром на стадионе была задержана 1 декабря днем на футбольной аллее. Сотрудниками вневедомственной охраны в ходе досмотра был обнаружен патрон в кармане петербурженки.

Боеприпас был доставлен на экспертизу, в результате которой установлено, что он предназначается для нарезного огнестрельного оружия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.