В России на учете состоят более 3,7 млн онкобольных

Академик добавил: показатель заболеваемости составляет 425,4 на 100 тысяч населения.

Общее число онкобольных в России превышает 3,7 миллиона по данным за 2018 год. Об этом сообщил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Андрей Каприн.

Нам удается добиться стойкого повышения контингента больных, состоящих на учете, - это уже более 3,7 млн человек, - сказал Каприн.

Академик добавил: показатель заболеваемости составляет 425,4 на 100 тысяч населения. За 10 лет показатель вырос на 23,7%, и это связано с улучшением качества диагностики заболеваний.

И мы с вами видим, что за десять лет нет прироста или убыли смертности, но есть прирост заболеваемости, - добавил Каприн.

К примеру, сейчас количество состоящих на учете больных с меланомой кожи составляет примерно 94 тысяч. Заболеваемость с 2008 по 2018 годы выросла на 40,3%, что также является следствием улучшения диагностики.

Видео: youtube / Наука 2.0