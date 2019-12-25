В России на производство тестов на коронавирус выделят 3,3 млрд рублей

Такое распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер-министр России распорядился выделить более 3,3 млрд рублей на производство тестов на коронавирус, а также тестов на расшифровку геномов вируса. Деньги получит Роспотребнадзор.

Средства правительство выделит на эти цели из резервного фонда. На производство тест-систем для обнаружения коронавируса потратят из этих денег более 2,9 млрд рублей.

На эти деньги планируется произвести порядка 29 млн тестов на коронавирус.

За прошедшие сутки на коронавирус в Петербурге обследовали более 20,1 тыс. человек. Напомним, что накануне был зафиксирован скачок суточной смертности от коронавируса в Петербурге. За сутки было зарегистрировано 46 новых смертей от коронавируса.

Фото: Piter.TV