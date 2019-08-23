В России продлили режим уничтожения санкционных товаров

Соответствующее постановление российского правительства было размещено на официальном портале правовой информации. Теперь режим уничтожения ряда продовольственных товаров, введенный после ряда "украинских" санкций в отношении России, будет продлен до 31 декабря 2020 года.
Отметим, что запрет на ввоз определенных продуктов из США, Европы, Австралии, Канады других стран был введен в России в 2014 году. Ограничения действуют и в отношении товаров из Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины. Незаконно ввезенные продукты уничтожаются с 2015 года.
Видео: UKRAINE TODAY, Modern Wall Street / YouTube
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