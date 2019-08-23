В России продлили режим уничтожения санкционных товаров

Правила уничтожения санкционной продукции будут действовать до конца 2020 года.

Соответствующее постановление российского правительства было размещено на официальном портале правовой информации. Теперь режим уничтожения ряда продовольственных товаров, введенный после ряда "украинских" санкций в отношении России, будет продлен до 31 декабря 2020 года.

Отметим, что запрет на ввоз определенных продуктов из США, Европы, Австралии, Канады других стран был введен в России в 2014 году. Ограничения действуют и в отношении товаров из Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины. Незаконно ввезенные продукты уничтожаются с 2015 года.

Видео: UKRAINE TODAY, Modern Wall Street / YouTube