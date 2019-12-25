В России на 25% выросла средняя сумма ипотечного кредита

Средняя сумма ипотечного кредита в мае составила 2,9 млн рублей.

В мае этого года в России средняя сума ипотечного кредита выросла на 25%, до 2,9 млн рублей. Если сравнивать с маем 2020 года, то этот показатель вырос на 1%. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

"Рост среднего размера ипотечного кредита обусловлен прежде всего увеличением стоимости квадратного метра на вторичном рынке недвижимости на 22% в годовом выражении и на 35% в случае с первичным жильем", - сообщает пресс-служба ОКБ.

Отмечается, что доходы населения такими темпами не растут, по этой причине заемщики увеличивают срок кредита. Об этом сообщает гендиректор бюро Артур Александрович.

Самый большой размер среднего кредита в мае был зафиксирован в Москве, он составил 5,9 млн рублей, а за год увеличился на 24%. Московская область по этому показателю расположилась на втором месте – 4,3 млн рублей, а третье место занял Санкт-Петербург. Размер среднего кредита в Северной столице в мае составил 4,2 млн рублей, за год он вырос на 28%.

Отмечается, что был увеличен и средний срок, на который берется кредит. Для сравнения, год назад он составлял 16 лет, а в мае этого года – 18 лет.

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