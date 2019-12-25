В России можно заплатить алименты алименты жильем

Юристы рассказали о том, как правильно оформить документы.

На территории России можно заплатить алименты не только деньгами, но и имуществом - в том числе и путем передачи жилья. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Недвижимость" со ссылкой на юриста семейной и наследственной практики Дарью Нагорную. Эксперт указала, что речь не идт о пути составления договора дарения жилплощади и не передачи жилья в аварийном доме. Чтобы успешно передать недвижимость в счет уплаты алиментов, то плательщик и получатель должны заключить друг с другом соответствующее соглашение. Уточняется, что случае недееспособности одной из сторон соглашение заключается между их законными представителями. Такой документ обязательно важно удостоверить у нотариуса. При заключении соглашения стороны должны определить кадастровую или рыночную стоимость той недвижимости, которая передается в счет уплаты алиментов. При возникновении разногласий можно обратиться к независимому оценщику.

Нередко к нотариусам обращаются с просьбой удостоверить договор дарения недвижимости в счет алиментов. Но сделать это невозможно, так как договор дарения — безвозмездная сделка. Если просто подарить квартиру, это не освобождает от алиментов. Так что единственный вариант — это именно алиментное соглашение. Юлия Калиткина, нотариус города Долгопрудный

Следующим этапом необходимо рассчитать общую сумму алиментов за весь период действия соглашения. Речь идет о периоде до достижения ребенком 18 лет. Адвокат Екатерина Тютюнникова. указала, что полученное значение и будет той суммой, на которую ориентируются при передаче имущества. Исходя из этой суммы и стоимости недвижимости, обе стороны могут предусмотреть в соглашении условие о том, что передача имущества прекращает алиментные обязательства в полном объеме или погашает задолженность по алиментам до конкретной даты. Важным нюансом, по словам юриста Евгении Даниловой, является то, что ребенку может понадобиться больше денежных средств и з-за болезни, инвалидности или учебы. В этом случае получатель алиментов может обратиться в судебную инстанцию за дополнительным содержанием.

Надо иметь в виду, что если в счет уплаты алиментов передается проблемное жилье, например доля в коммуналке, аварийное жилье, нотариус, вероятнее всего, откажет в удостоверении такого соглашения. Евгения Данилова, юрист

Эксперты указали журналистам, что в алиментном соглашении обязательно должен отражаться факт того, что недвижимость передается в собственность получателя алиментов. Если речь идет об алиментах несовершеннолетнему ребенку, то жилье переходит в его собственность. В случае с выплатой алиментов детьми нетрудоспособным родителям — в собственность родителей.

47-летний петербуржец 2 недели провел в изоляторе за невыплату алиментов.

Фото: Piter.tv