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В России могут запретить возвратный лизинг жилья
Сегодня, 12:24
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shuwioll

В России могут запретить возвратный лизинг жилья

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В Минэкономразвития считают, что из-за таких схем квартиры в чужие руки попадают почти что за бесценок.

Минэкономразвития намерено запретить возвратный лизинг жилья в России. А вот для автомобилей и нежилых помещений могут ввести обязательство по выкупу их у физических лиц по рыночной стоимости, которую определит оценщик, сообщает "Российская газета".

Чиновники считают, что из-за возвратного лизинга в чужие руки квартиры уходят почти что за бесценок. В связи с эти предлагается такую схему запретить.

Напомним, что такая схема в России появилась примерно 10 лет назад. Однако активно она стала развиваться после ужесточения требований к микрофинансовым организациям. Ежемесячный платеж по договору возвратного лизинга складывается не из суммы возврата займа и процентов по нему, а из суммы выкупной цены и стоимости услуг лизингодателя по предоставлению квартиры во временное пользование.

Как сообщает газета, лизинговые компании, вероятнее всего, хотят приобрести жилье в два-три раза ниже рыночной стоимости.

Фото: pixabay 

Теги: возвратный лизинг жилья, лизинговые компании, минэкономразвития
Категории: Новости России, Лента новостей,

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