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В России будут изготавливать особые SIM-карты для детей
Сегодня, 15:52
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lesjasap
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В России будут изготавливать особые SIM-карты для детей

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Роскомнадзор узаконит специальные "детские" СИМ-карты ради спокойствия родителей.

Представитель Роскомнадзора Александр Жаров  рассказал о нововведении в законе “О связи”, которое поможет родителям отслеживать перемещения и разговоры детей. Поправки будут внесены именно для “детских” мобильных номеров.
 
Сотрудники ведомства предлагают внедрить с СИМ-карты специальный идентификатор, который будет привязан к ребенку. Таким способом можно будет ограничивать круг доступа звонящих пользователей и предоставлять отдельный доступ родителям. 
 
Александр Жаров  отметил, что подобная услуга уже есть у всех операторов связи. Однако, вопрос о внесении поправок в законодательство находится только в стадии рассмотрения. 
Теги: дети , нововведение , сим-карты , сотовая связь
Категории: Новости России

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