В России будут изготавливать особые SIM-карты для детей

Роскомнадзор узаконит специальные "детские" СИМ-карты ради спокойствия родителей.

Представитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о нововведении в законе “О связи”, которое поможет родителям отслеживать перемещения и разговоры детей. Поправки будут внесены именно для “детских” мобильных номеров.

Сотрудники ведомства предлагают внедрить с СИМ-карты специальный идентификатор, который будет привязан к ребенку. Таким способом можно будет ограничивать круг доступа звонящих пользователей и предоставлять отдельный доступ родителям.

Александр Жаров отметил, что подобная услуга уже есть у всех операторов связи. Однако, вопрос о внесении поправок в законодательство находится только в стадии рассмотрения.