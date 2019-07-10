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alexandra08
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В России могут появиться турбоперекрестки и квадратные светофоры

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Это нововведение поможет снизить количество аварий на дорогах.

В России появятся турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых. По информации "Известий", их планируют предусмотреть в предварительном национальном стандарте. 

Турбоперекрестки уже популярны в странах Европы - на них наносится специальная разметка, подсказывающая водителю  нужную траекторию движения по кольцу. Первый перекресток, построенный по такой технологии, может появиться в Москве в 2019 году. Это нововведение поможет снизить количество аварий на дорогах.

В новом ПНСТ также предлагают закрепить разные виды светофоров: дополнить стандартные конструкции новыми. стрелками, сигналами "красный крест" и "идущий человек". На дорогах могут появиться светофоры квадратной формы, на "зебрах" появятся датчики движения, а проезжую часть перед  переходами немного сузят.

Видео: WIRED

Теги: светофор, турбоперекресток
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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