В России могут появиться турбоперекрестки и квадратные светофоры

Это нововведение поможет снизить количество аварий на дорогах.

В России появятся турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых. По информации "Известий", их планируют предусмотреть в предварительном национальном стандарте.

Турбоперекрестки уже популярны в странах Европы - на них наносится специальная разметка, подсказывающая водителю нужную траекторию движения по кольцу. Первый перекресток, построенный по такой технологии, может появиться в Москве в 2019 году. Это нововведение поможет снизить количество аварий на дорогах.

В новом ПНСТ также предлагают закрепить разные виды светофоров: дополнить стандартные конструкции новыми. стрелками, сигналами "красный крест" и "идущий человек". На дорогах могут появиться светофоры квадратной формы, на "зебрах" появятся датчики движения, а проезжую часть перед переходами немного сузят.

Видео: WIRED