Педофилы не избежат наказания: Госдума отменит срок давности преступлений против детей

В Госдуме решают вопрос относительно возможности сажать педофилов на пожизненный срок.

Депутаты Государственной думы рассмотрят инициативу о пожизненном тюремном сроке для осужденных за педофилию. Сначала предложение должно пройти “отбор” нижней палаты парламента.

Законопроект внесла Ирина Яровая. По задумке, проект должен ужесточить наказание для граждан, которых поймали на сексуальном насилии над детьми до 14 лет. Также “особые “условия будут предусмотрены для тех злоумышленников, чьи действия привели к серьезным последствиям для здоровья или жизни несовершеннолетних. Отягчающим обстоятельством станет проживание с жертвами в одной квартире.

Еще одним новшеством станет отмена срока давности подобных преступлений. Соответственно, депутаты должны проголосовать за дополнение и внесение поправок в 87 статью УК.

Документ уже поддержан Верховным судом России, Генеральной Прокуратурой, структурой МВД, СК, Министерствами здравоохранения и юстиции, а также Роскомнадзором.

