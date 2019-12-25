В России могут на 30% подорожать авиабилеты

Причиной роста может стать повышение аэропортовых сборов.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) опасается повышения тарифов на авиаперелеты в ближайшие несколько лет из-за аэропортовых сборов, которыми перевозчики планируют окупить модернизацию некоторых аэропортов. Об этом представители АЭВТ написали в письме Минтрансу, передает "Коммерсант".

Модернизированные аэропорты смогут согласовать с ФАС долгосрочные тарифы для окупаемости инвестиций. Так сборы в аэропорте в воздушной гавани Геленджика, недавно обновленной, вырастут почти на 40%. Сейчас планируется модернизация аэропортов в Уфе, Новом Уренгое и Кемерово.

Авиакомпании уверены, что повышение тарифов вынудят их поднять стоимость авиабилетов на 25-30%. По подсчетам АЭВТ, в Кемерово обслуживание рейса вырастет в 4,5 раза к 2023 году. В Уфе ожидают рост тарифов на 70%, а в Новом Уренгое в 2,5 раза.

Авиакомпании считают, что властям нужно пересмотреть срок инвестиций и реструктуризацию кредитов. С ростом тарифов сможет справиться только "Аэрофлот", который имеет финансовую подушку и господдержку. А частным компаниям будет выгоднее уйти с рынка.

По данным издания, в инвестиционных проектах модернизации аэропортов изначально была заложено повышение цен на перелеты.

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