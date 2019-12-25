Этот эффект объясняют стремлением найти лучшую работу и построить карьеру в большом городе.

В России могут исчезнуть сотни малых городов из-за оттока населения. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на доклад Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В докладе отмечается, что молодые люди в большинстве своем уезжают из малых городов. Кроме того, сокращается общее число домохозяйств, а новые жители не приезжают на места тех, кто убывает. Этот эффект объясняют стремлением найти лучшую работу и построить карьеру в большом городе.

Также в исследовании подчеркнули, что значительную роль в оттоке людей играют "недостаточная инфраструктура" и "ограниченные возможности" в сфере образования. Молодежь чувствует ограниченность перспектив в малом городе. По данным аналитики урбанизации городов РФ, с 1950-го по 2030 годы население за пределами городов уменьшится на 36%. При этом население в городах, где живут от полумиллиона человек, вырастет на 25%.

