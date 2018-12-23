В России модернизировали ударный вертолет Ми-24

Срок эксплуатации увеличился до 45 лет.

Конструкторское бюро "Миля" и "Роствертол" модернизировали вертолет Ми-24. Об этом сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Срок эксплуатации увеличился до 45 лет. Вертолет получил аналого-цифровой комплекс для управления ракетами, которые до этого не применялись. Появилась также оптико-электронная система.

Мы предполагаем применение или ракет "Атака" или "Вихрь". Андрей Богинский, генеральный директор холдинга "Вертолеты России".

Богинский подчеркнул, что эта мера поможет "дотянуться" до заказчиков, эксплуатируемых большое количество ранее поставленных вертолетов этого типа.

Это в первую очередь африканские страны, где нужно учитывать бюджеты. Мы даем возможности и себе, и Рособоронэкспорту продавать модернизацию существующего парка. Андрей Богинский, генеральный директор холдинга "Вертолеты России".

Ранее сообщалось, что на Кубани разбился пилот во время жесткой посадки вертолета Ми-2.

Видео: Минобороны России.